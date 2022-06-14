Главная «Артерия» Уфы запульсирует осенью

Сердце города
Уникальная, продуманная до мелочей концепция, выигрышная локация, удачный микс якорных арендаторов, качество и востребованность товаров и услуг – вот то, что сделает «Артерию» центром притяжения для жителей и гостей столицы в любых экономических условиях.
«Артерия» - это два современных здания, многофункциональный центр и административное, площадью 26 700 кв.м. в географическом центре Уфы.
Внутри комплекса создано мультифункциональное пространство с современными F-офисами. Запланированы переговорные, коворкинг, лекторий, ланч-зоны, ремесленная галерея, арт-кластер, зоны цифровой и виртуальной реальности. Современную концепцию творческой и одновременно деловой среды в «Артерии» разработала креативная Экосистема «Флакон». Это новый опыт для всей Уфы.
Сильное имя
На лучшее название центра проведен конкурс. Комиссия выбрала трех лидеров, которые получили денежный приз – по 30 тысяч рублей. Первый автор названия «Артерия», символично сравнив наш город с живым организмом, признан главным победителем. Ему вручат вторую часть обещанного приза – еще 70 тысяч рублей.
«Артерия» - не просто комплекс, расположенный на главной магистрали Уфы, это средоточие жизни города: деловой, торговой, развлекательной. Товарный знак названия нового многофункционального центра зарегистрирован.
Поддержка российских резидентов
Сейчас «Артерия» ведет активное сотрудничество с будущими арендаторами. В сегодняшних непростых реалиях очень ценно, когда бизнес поддерживает ритейл в части импортозамещения. Для российских и местных представителей в новом многофункциональном центре особые условия по аренде.
Кроме того, т.к. «артерия» имеет непосредственное отношение к сохранению жизни, молодости и долголетия, здесь действуют специальные условия для компаний, представляющих услуги в области здоровья и косметологии.
Познакомиться с центром «Артерия» можно на официальном сайте - arteria.center