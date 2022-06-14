Депутат Якубовский предложил доработать ФЗ о госрегистрации недвижимости

Как заметил Александр Якубовский, первоочередная задача законодателей – обезопасить граждан, а затем следует дать возможность заработать добросовестным предпринимателям. В этой связи необходимо подготовить законопроект, который удовлетворил бы все стороны процесса. Однако следует учитывать, что сделки с недвижимостью сейчас проходят не только при участии граждан и риелторов, но и с привлечением таких площадок, как "Домклик", например. При реализации имущества чистоту сделок могут гарантировать и компании. С учетом того, что их акционеры – ведущие в части ипотечного кредитования банки страны, следует включить в списки имеющих доступ к ЕГРН всех участников рынка, которым доступна информация, у которых имеются соответствующие ресурсы, от которых зависит безопасность ипотечных сделок. Главная задача законодателей – не накладывать на граждан дополнительные расходы и не усложнять процесс, подчеркнул депутат.