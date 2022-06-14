«Деньги в воду?». В Уфе возмутились затонувшими кадками с деревьями на набережной

Пока Уфа отмечала сразу три больших праздника в центре города и в парке Кашкадан на набережной реки Белой также происходило кое-что интересное, однако никак не связанное с народными гуляниями. Из-за обильных дождей набережную местами подтопило еще на прошлой неделе, однако на праздниках вода, судя по всему, поднялась еще выше — об этом свидетельствует фото из социальных сетей на котором под водой оказались кадки с деревьями, которые вполне можно было бы транспортировать в безопасное для них место.