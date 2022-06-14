«20 главных событий России за 20 лет»: Рост продолжительности жизни

Холдинг 1MI, при поддержке Автономной Некоммерческой Организации «Институт Развития Интернета», представляет национальный проект «20 главных событий России за 20 лет». Социологи, журналисты и политические аналитики выясняют, какие эпизоды современной истории больше всего сказались на жизни молодого поколения. Ключевые вопросы исследования задаются участникам фокус-групп по всей стране. Респондентами выступают граждане от 18 до 35 лет.
Новейшая история России началась со сложного периода. В 90-е активно рушилось все, что строилось десятилетиями. Деградация была на всех на правлениях: экономика, промышленность, социальная сфера, демография. Последний факто лучше всего иллюстрирует турбулентность этого периода. За лихие 90-е продолжительность жизни в России упала почти на 5 лет.
1990 год стал лучшим за советский период, тогда продолжительность жизни составила 69,19 года. По последующие в годы кривая продолжительности жизни резко повернула вниз. Развал медицины, плохое питание, разгул криминала, алкоголизация, стрессы и неопределенность все это сделало жизнь россиян не только сложнее но, и короче. Падение удалось остановить только в 2003 году на отметке 64,84 года. После этого исторического момента показатель продолжительности жизни только рос и достиг пика в предпандемийный 2019 год — 73,34 года.
Какие факторы позволили переломить сокращение срока жизни? В первую очередь восстановление страны после развала 90-х. В больницах стали появляться современное оборудование и медикаменты. Начали строиться современные клиники, причем не только широкого профиля, но и узкоспециализированные центры для борьбы с наиболее опасными заболеваниями. В первую очередь для лечения патологий сердечно-сосудистой системы, онкологии и т. д.
Второй важный фактор — это популярность здорового образа жизни. Отказ от алкоголя и сигарет. Уровень потребления спиртного и табака в стране неуклонно падает, люди выбираю жизнь без вредных привычек. Охват страны спортом и фитнесом. Большинство жителей городов регулярно занимаются спортом: ходят в тренажерный зал, бассейн, бегают или просто гуляют. Существенный вклад внесло восстановление практики сдачи норм «Готов к труду и обороне». По всей стране появляются площадки для тренировок и сдачи норм, получать значки ГТО снова стало почетно.
Третий фактор — это питание. Широким массам стало доступно полноценное и разнообразное питание. Растет потребление мяса, молока, овощей и фруктов, тогда как в 90-е семьи зачастую жили на одной картошке, которую сами и выращивали в садах и огородах.
Да, почти три года пандемии коронавируса, болезни, которая коснулась почти каждого в мире, сделали свое темное дело, и демографические данные несколько испортились. Но наша страна, система здравоохранения справились с этой угрозой, и нет сомнений, что скоро показатели продолжительности жизни восстановятся.