«20 главных событий России за 20 лет»: Продовольственная безопасность

Обеспечение себя продуктами питания — ключевая задача для любого государства. История Россия знает периоды голода. Несмотря на успехи, были проблемы с продовольствием и в Советском Союзе, который в последние годы вынужден был закупать зерно на Западе. В 90-е страна и вовсе была вынуждена получать гуманитарную помощь. Но за последние 20 лет ситуация резко изменилась. Россия не только смогла накормить себя, но и начала активно экспортировать продукты питания, получая доход в валюте.