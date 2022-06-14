«20 главных событий России за 20 лет»: Наследие Олимпиады в Сочи

Холдинг 1MI, при поддержке Автономной Некоммерческой Организации «Институт Развития Интернета», представляет национальный проект «20 главных событий России за 20 лет». Социологи, журналисты и политические аналитики выясняют, какие эпизоды современной истории больше всего сказались на жизни молодого поколения. Ключевые вопросы исследования задаются участникам фокус-групп по всей стране. Респондентами выступают граждане от 18 до 35 лет.
2014 год для России стал поистине историческим. Наша страна приняла главное спортивное событие мира — зимнюю Олимпиаду, которая с успехом прошла в Сочи. Это был настоящий триумф российского спорта и большой праздник, который длился несколько недель. Сотни тысяч людей посещали соревнования, миллиарды следили за играми по телевизору. В Сочи приехали около 3000 спортсменов из 88 стран мира, а в качестве болельщиков гостями стали представители 126 стран.
Все это стало возможно благодаря упорной работе по подготовке Сочи к проведению мероприятия мирового уровня. И эта подготовка не прошла бесследно. Всего в процессе подготовки было построено 380 объектов. Большая часть из них — это инфраструктура: дороги, мосты, тоннели, электрические и газовые сети. Все это осталось после игры и продолжает работать на благо жителей города и многочисленных туристов.
В условиях горного рельефа было построено более 200 км железнодорожных путей, 54 моста и 22 тоннеля. Кроме того, было построено 367 км новых автомобильных дорог и мостов, уложено 967 тысяч квадратных метров дорожного покрытия и тротуаров, протянуто 550 км высоковольтных линий электропередач. Аэропорт Сочи прирос посадочную галерею с 10-ю телетрапами и новое здание аэровокзала, взлётная полоса была увеличена на 300. В морском порту появилась яхтенная марина. К Олимпиаде в Сочи появились 42 новых отеля, которые остались работать и после Игр.
И все это не считая собственно спортивных объектов. Прибрежного кластера, где разместился Олимпийский парк и Красной Поляны, которая после Олимпиады стала полноценным горнолыжным курортом, со склонами, подъемниками, смотровыми площадками, кафе, ресторанами и отелями.
Общая сумма вложений как инвесторов, так и бюджета в олимпийские объекты составили около 1,5 трлн рублей. Эти деньги не выброшены на ветер, они пошли в экономику, дали заказы большим и малым подрядчикам, рабочие места и налоги.
Один из главных подарков олимпиады — это город-курорт Сочи. Да, Сочи, как место отдыха был популярен и задолго до игр. Но после Олимпиады, он превратился в современную курортную зону, удобную, красивую и интересную. После игр Сочи ушел от сезонности и стал круглогодично принимать туристов, потому что кроме моря летом, здесь появилось, что посмотреть и зимой.