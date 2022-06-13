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Житель Уфы устроил стрельбу в жилом доме

13 июня 12:18
60-летний мужчина произвел несколько выстрелов в соседскую дверь, после чего жители дома вызвали полицию. Оказалось, что таким образом нетрезвый стрелок решил наказать своих «обидчиков».

В Уфе 60-летний житель в состоянии алкогольного опьянения выстрелил несколько раз в соседскую дверь из охотничьего ружья. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

Известно, что стрельба произошла на улице Коммунаров в Орджоникидзевском районе. После того, как на место выехала следственно оперативная группа, мужчина добровольно сдал полицейским оружие и боевые припасы.

По предварительным данным, мужчина распивал алкоголь со своим знакомым и его женой. Уснув в квартире соседей он упал с кровати и подумал что его кто-то ударил по голове. Затаив обиду, мужчина вернулся в свою квартиру за ружьем и произвел несколько выстрелов в соседскую дверь.

К счастью, обошлось без пострадавших. Сотрудники правоохранительных органов изъяли оружие с боеприпасами и доставили стрелка в полицию. По факту произошедшего началась проверка.

Ранее мы писали о том, что в Уфе в день защиты детей 21-летний местный житель устроил стрельбу прямо во дворе.

#Новости#Анастасия Денисенко#Происшествия
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