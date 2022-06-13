Житель Уфы устроил стрельбу в жилом доме

По предварительным данным, мужчина распивал алкоголь со своим знакомым и его женой. Уснув в квартире соседей он упал с кровати и подумал что его кто-то ударил по голове. Затаив обиду, мужчина вернулся в свою квартиру за ружьем и произвел несколько выстрелов в соседскую дверь.