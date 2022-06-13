"Это рулетка": врач из Уфы назвал смертельные симптомы аллергии

Для кого-то аллергия не пустой звук, а до боли знакомое состояние. Однако нередко человек дожив до взрослого возраста не сталкивался с аллергическими реакциями, но они могут впервые возникнуть в любом возрасте, а еще такие реакции могут быть крайне коварными. Что такое аллергия и как правильно вести себя при ее внезапном возникновении Mkset решил узнать у аллерголога- иммунолог ГБУЗ РКБ имени Г.Г.Куватова Айгуль Исмагилова.