"Это рулетка": врач из Уфы назвал смертельные симптомы аллергии

Для кого-то аллергия не пустой звук, а до боли знакомое состояние. Однако нередко человек дожив до взрослого возраста не сталкивался с аллергическими реакциями, но они могут впервые возникнуть в любом возрасте, а еще такие реакции могут быть крайне коварными. Что такое аллергия и как правильно вести себя при ее внезапном возникновении Mkset решил узнать у аллерголога- иммунолог ГБУЗ РКБ имени Г.Г.Куватова Айгуль Исмагилова.
Аллергия коварная штука: вы можете жить с аллергией, не зная этого и она может внезапно проявиться острыми или длительно повторяющимися симптомами зуда, сыпи, покраснения, насморка и чихания, кашля или одышки.Айгуль Исмагилова
— Это прежде всего реакция иммунной системы на вещество, которое в обычной ситуации не представляет опасности. При аллергии иммунная система воспринимает его как агрессора и вырабатывает антитела — это вызывает симптомы заболевания. Но иногда аллергию можно перепутать с более сложными и неконтролируемыми реакциями — рассказывает доктор и отдельно подчеркивает важность этих реакций, ведь низкая осведомленность о таких состояниях может стоить человеку жизни.
Наследственный ангионевротический отек (НАО) — редкое генетическое заболевание, основным симптомом которого являются отеки, преимущественно возникающие на руках, ногах, лице, в брюшной полости, а также в гортани. Отек гортани вызывает обструкцию дыхательных путей, удушье и при отсутствии адекватной терапии может привести к смерти. Возникновение отеков требует немедленной помощи, госпитализации, терапии, оперативного вмешательства.Айгуль Исмагилова
Доктор Исмагилова приводит статистические данные — на сегодняшний день выявлено всего лишь 400 человек на всю Россию. По факту их должно быть существенно больше, но осведомленность и выявляемость людей очень низкая, и поэтому эта информация может быть полезна всем читателям! Важно обратиться вовремя, а именно к аллергологам, врачи данного профиля принимают в ГБУЗ РКБ имени Г. Г. Куватова.
Айгуль Исмагилова приводит список острых симптомов при любом из которых необходима срочная медицинская помощь:
Важна каждая минута вашего состояния! Необходимо сразу вызвать скорую помощь 03, и сразу принять лекарства от аллергии внутрь, а если симптомы усиливаются повторить ещё дозу лекарства. Сейчас существуют подъязычные лекарства от аллергии, преимуществом которых является скорость начала действия препарата.Айгуль Исмагилова
Мы задали врачу вопрос — проходит ли аллергия самостоятельно или это пожизненное заболевание и узнали, что особенно часто симптомы аллергии беспокоят детей.
— Основная причина — незрелость ферментной системы печени, которая не успевает вырабатывать вещества для расщепления белков. Это основной механизм пищевой аллергии. По мере взросления ребенка становятся менее яркими. Поэтому в подростковом возрасте аллергия может пройти самостоятельно, или ее симптомы значительно уменьшаются, — рассказала доктор. Взрослым же не стоит рассчитывать на то, что аллергия пройдет сама собой. При повторных контактах с причинно-значимым аллергеном симптомы могут протекать с более сильными приступами заболевания. Это состояние называется сенсибилизация, или повышенной чувствительностью к чужеродным веществам — аллергенам, которое лечат только аллергологи-иммунологи – говорит доктор.
Отдельно доктор Исмагилова рассказала о препаратах от аллергии. И с ними все оказалось не так то просто. Так у всех лекарств в состав входят вспомогательные компоненты (лактоза, крахмал, желатин, красители и вкусовые наполнители), на которые может быть аллергическая реакция или индивидуальную непереносимость.
Например, Супрастин противопоказан пациентам с дефицитом лактазы, непереносимостью лактозы, глюкозо-галактозной мальабсорбцией. А значит правильно подобрать лекарство, с индивидуальным подходом, может только лечащий аллерголог! В целом же существуют два поколения антигистаминных препаратов. Препараты первого поколения действуют на нервную систему, вызывая сонливость, заторможенность реакций, могут вызвать тахикардию, сухость носоглотки и полости рта, запоры, нарушение зрения. Препараты же второго поколения не вызывают сонливости и 1 таблетки хватает на целый день. Айгуль Исмагилова
– Аллергия это рулетка! Даже если вы не аллергик и живёте на диком Западе, но ваш ребенок может внезапно среагировать на первую встречу с каким-то продуктом\животным\растением, укус насекомого и т. д. – предупреждает Айгуль Исмагилова.
К внезапному приступу аллергии или же аллергической реакции по мнению Айгуль Исмагиловой должен быть готов каждый человек, а экстренные лекарства должны быть в семейной аптечке, сумочке или попросту при себе всегда.
Также доктор Исмагилова рассказала как правильно действовать при острой аллергической реакции, если речь не идет об отеке или указанных выше состояниях при которых нужно срочно вызывать скорую помощь:
Однако доктор Исмагилова уточняет, что перечисленные средства, как правило, применяются при легком течение болезни как легкодоступный препарат. При более тяжелом течении выбор схемы лечения (системные гормональные средства) остается за врачом.
Сохраните этот список и сделайте фото экрана. Даже если вам кажется что аллергия, это не про вас. Лучше знать и не применить, чем не знать и паниковать. Зная как действовать в критической ситуаций, которая может неожиданно случиться с каждым вы будете действовать быстро и правильно при аллергической реакции!Айгуль Исмагилова