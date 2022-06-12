В Уфе во время празднования Дня России и Дня города перепутали цвета флагов

Левая половина гирлянды из шаров была выполнена в цветах российского триколора, правая — башкирского флага. Ошибки допустили и там и там. Так, цвета неправильно чередуются примерно на двух третях бело-сине-красной гирлянды, там сначала следует синий цвет, потом белый и красный. В конце левой половины композиции пропущен красный цвет. Что касается правой половины, то порядок правильный, только если смотреть на нее справа налево: чередуются синий, белый, зеленый. Правильно же чередовать синий, белый и зеленый цвета слева направо.