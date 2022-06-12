Почему в Уфе нет метро, а в Башкирии больше татар? Что часто «гуглят» о республике

Что ж, оператор связи, о котором идет речь, действительно отсутствует в республике. Интересно, что вопрос о его работе сами жители Башкирии ставили еще в 2017 году. В региональном Минцифры жителю республики на этот вопрос тогда не ответили. А сам оператор объяснял, что не обладает лицензией на оказание услуг в регионе. В 2018 году тот же вопрос задал другой житель Башкирии, заявив, что ему «надоело терпеть произвол „Великолепной тройки“ ведущих операторов, хочется просто хорошей связи за адекватные деньги». На этот раз Минцифры заявило, что у Tele2 есть лицензия на услуги подвижной радиотелефонной связи в стандарте GSM-900 на территории Абзелиловского и Белорецкого районов, а также лицензии на оказание телематических услуг связи и передачи данных на территории республики.