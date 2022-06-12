Дизайнер Артемий Лебедев встретился с главой Башкирии

На улице Ленина сегодня проходит в фестиваль «Уфа-праздничная». На время мероприятия она (на протяжении от Коммунистической до Пушкина) стала пешеходной. На перекрестке улиц Ленина и Пушкина установили сцену, чтобы там смогли выступить уличные театры Москвы, Санкт-Петербурга, Перми и Уфы.
В Уфе в воскресенье, 12 июня, отмечают День России и День города. Праздничные мероприятия пройдут на ряде площадок, главной из которых станет парк «Кашкадан».
Артемий Лебедев накануне вместе с Ратмиром Мавлиевым посетил Арт-квадрат. Блогер пробудет в Уфе до 13 июня, но причина его визита неизвестна.
Как сообщал Mkset, ранее мэр Уфы объявил о намерении получить 250 млн рублей из федерального бюджета на проектирование туристского кода Уфы. Для победы в конкурсе необходимо подготовить «ярко выраженную» заявку, и Уфа «старается привлекать профессионалов», сообщил Ратмир Мавлиев.
Артемий Лебедев в 2015 году обвинил мэрию Уфы в плагиате при создании городского дизайн-кода. Тогда, в утвержденной МБУ «Городская реклама концепции по размещению рекламных конструкций он обнаружил множество картинок, совпавшими с дизайн-кодом Москвы и заявил, что «мэрия Уфы ворует щедро, смело, беззастенчиво и много».