Дизайнер Артемий Лебедев встретился с главой Башкирии

На улице Ленина сегодня проходит в фестиваль «Уфа-праздничная». На время мероприятия она (на протяжении от Коммунистической до Пушкина) стала пешеходной. На перекрестке улиц Ленина и Пушкина установили сцену, чтобы там смогли выступить уличные театры Москвы, Санкт-Петербурга, Перми и Уфы.