Современное цифровое оборудование получили школы Караидельского района Башкирии

Новое оборудование, которое поступило в школы в рамках реализации проекта «Цифровая образовательная среда», обеспечит доступность цифровой образовательной инфраструктуры для учащихся, педагогов и сотрудников школы, а также родителей. Все участники учебного процесса получат выход на различные образовательные сайты и порталы, при помощи которых можно улучшить знания по предметам. Появится возможность дистанционного освоения учебного материала детьми, которые по тем или иным причинами, например, из-за болезни, не могут ходить в школу. Также предусмотрен электронный обмен документацией — дневники, классные журналы, расписание и другие файлы будут заполняться онлайн.