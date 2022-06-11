Какие уфимские школы назвали лучшими в стране

В отличие от других регионов, рейтингами школ, как выяснилось, не занимаются ни в министерстве образования Башкирии (в запросе нашего корреспондента просили уточнить, о чем вообще идет речь), ни в администрации Уфы. Во всяком случае, такими данными с нашей редакцией не поделились. В мэрии, однако, в ответ на наш запрос прислали все тот же вышеупомянутый федеральный рейтинг RAEX.
Приведем пример. В Пермском крае и Ростовской области рейтинг школ составляют в Департаментах образования региона по трем главным критериям: качеству развития кадров (квалификация кадров педагогов), содержанию образования (средние баллы в 9 и 11 классах, доля неаттестованных), финансово-экономической деятельности (соответствие зарплат педагогов с целевыми показателями).
По данным рейтинга RAEX, большинство выпускников этих школ поступают в ведущие вузы страны. Уже пятый год подряд лучшей школой в стране по этому критерию стала СУНЦ МГУ (школа-интернат при МГУ). В списке также Челябинский физико-математический лицей № 31, Университетская гимназия МГУ, Санкт-Петербургский Президентский физико-математический лицей № 239, казанские лицей 131, IT-лицей КФУ, Иннополис.
В рейтинге выделяется единственное общеобразовательное учреждение из Башкирии — это уфимский лицей № 153. Кроме того, лицей занимает первое место в республике и третье в Приволжском федеральном округе в списке школ, готовящих абитуриентов для вузов технического профиля.
Учащиеся лицея регулярно становятся призерами республиканских и всероссийских олимпиад.
Нетрудно догадаться, что уфимский лицей № 153 в рейтинге RAEX по республике занимает первую строчку. На второй расположился уфимский Физико-математический лицей № 93 (кстати, это одна из сильнейших школ в ПФО), на третьей — нефтекамский лицей № 1, на четвертом — уфимский Инженерный лицей № 83 имени Пинского М.С. УГНТУ.
На пятом — уфимская гимназия № 39, на шестом — стерлитамакская гимназия № 1, на седьмом — уфимская Ордена Дружбы народов гимназия № 3 им. А.М. Горького, восьмом — уфимский лицей № 106 «Содружество», девятом — лицей № 5 из Уфы.
Замыкает топ-10 — гимназия № 2 из Стерлитамака.
Практикующий психолог Ирина Никитина родителям при выборе школы, однако, предлагает не уделять столь пристальное внимание статусу школы.
Акцентируйте внимание на характере, темпераменте, интересах и возможностях ребенка, а не на собственном желании учиться в элитной школе. Основной залог мягкой и комфортной адаптации — спокойные родители. Для будущего первоклассника в первую очередь выбираем не школу, а учителя. Учитель не должен быть сильным. Он должен быть добрым. И спокойным. И любить детей.
Мягкая адаптация — залог повышенного интереса ребенка к учебе. Таким образом, он будет тратить энергию на приобретение новых знаний, а не на стресс от уроков, оценок, кучи незнакомых детей. Не переживайте, без знаний он точно не останется. Ваша поддержка здесь особенно важна.
Подготовку к школьной жизни советую начать с мягких разговоров о рамках, принятых в таких заведениях, о нормах поведения. 6-8 лет — вполне приемлемый для этого возраст. Не будьте при этом «плохим полицейским», который угрожает наказанием в случае невыполнения этих самых правил. Акцентируйте внимание на том, что благодаря выполнению этих определенных правил учиться и взаимодействовать будет всем комфортнее.
Не стоит транслировать, что школа — это наказание, каторга и повинность длинною в 11 лет. Не забывайте, что даже будучи школьником, он — все же еще ребенок. Но и любить и обожать это место ребенок тоже не обязан. Школа это и правда труд. Но там весело и довольно интересно.
Введите распорядок дня. Научите ребенка распределять свое время и всегда оставляйте место для свободной игры. Не забывайте, что детям очень важны эмоции и возможность их выплеснуть.
Волноваться — это нормально! Так же как и стесняться, не хотеть сразу идти на контакт. Все, что нужно школьнику, это не советы из разряда «не волнуйся!», а возможность поделиться с вами своими чувствами.
Займитесь своим ментальным здоровьем и эмоциональным состоянием. Вряд ли ребенок с удовольствием побежит на занятия, если у его мамы от упоминания об уроках дергается глаз. Делитесь своими переживаниями с близкими, но не выливайте их на ребенка. Если тревожность не отпускает — обратитесь за помощью к психологу.
Какую бы школу вы не выбрали, помните, что вы с ребенком — на одной стороне. Он всегда должен знать, что вы его поддерживаете. Школа не должна разделять вас, не должна вставать между вами. Знания, учеба — это не обязательная повинность, а увлекательное путешествие в мир неизведанного. Интерес, стремление к новому должны быть в первую очередь у нас, у родителей! Наше отношение передается детям. И здесь уже нет необходимости что-либо им объяснять. Они сами будут тянуться за вами.