«Ютэйр» взыскивает с Фонда социальных целевых программ Башкирии 199 млн рублей

Заявление от АО «ЮТэйр-Вертолетные услуги» поступило в Арбитражный суд Тюменской области 7 июня. Истец взыскивает с Фонда 198,8 млн рублей, в качестве третьего лица к разбирательству привлечено ГКУ Транспортное управление Башкирии. Заявление пока не принято к рассмотрению.
Как следует из данных системы «СПАРК», иск подан в связи с ненадлежащим исполнением обязательств по договору.
«ЮТэйр-Вертолетные услуги» оказывает услуги по организации перелетов на вертолетах и самолетах для официальных лиц регионов России. В числе контрагентов — Минтранс Башкирии. Ведомство заказывало услуги по организации авиаперелетов на вертолете за 3 млн рублей. В условия контракта было включено обслуживание в залах официальных лиц и делегаций. Стоимость летного часа составляла около 170 тыс. рублей. Кроме того, компания также заключала договоры на обслуживания авиаперелетов для официальных лиц Башкирии.
«ЮТэйр-Вертолетные услуги» также получало контракты на обслуживание правительства Хабаровского края, аппарата губернатора Югры, администрации губернатора Пермского края и управделами правительства Тюменской области.
Иск может быть связан с обслуживанием перелетов на вертолете главы Башкирии. Само воздушное средство, как выяснил Mkset, за 430 млн рублей три года назад приобрело АО «Региональный фонд».