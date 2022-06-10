«Ютэйр» взыскивает с Фонда социальных целевых программ Башкирии 199 млн рублей

«ЮТэйр-Вертолетные услуги» оказывает услуги по организации перелетов на вертолетах и самолетах для официальных лиц регионов России. В числе контрагентов — Минтранс Башкирии. Ведомство заказывало услуги по организации авиаперелетов на вертолете за 3 млн рублей. В условия контракта было включено обслуживание в залах официальных лиц и делегаций. Стоимость летного часа составляла около 170 тыс. рублей. Кроме того, компания также заключала договоры на обслуживания авиаперелетов для официальных лиц Башкирии.