Винер-Усманова будет участвовать в деловой программе ПМЭФ-2022

Легендарную спортсменку пригласили на сессию “Спорт без преград: новые сценарии и форматы”, запланированную на 17 июня.
Винер-Усманова назвала спорт “уникальным явлением”, созданным для объединения, а не разъединения людей. На сессии она собирается говорить о спортивной политике, консолидации усилий ШОС, БРИКС, СНГ и других структур и стран в данной сфере и о многом другом, пишет sovsport.ru.
Кроме Ирины Винер-Усмановой в дискуссии примут участие вице-премьер Дмитрий Чернышенко, помощник президента РФ Игорь Левитин, Глава Минспорта Олег Матыцин и другие известные в спортивном и политическом мире персоны.
Также к сессии подключатся глава Всемирной ассоциации олимпийцев (WOA) Жоэль Бузу и председатель 8-й сессии Конференции сторон Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте Маркос Диас.
Информационным партнером ПМЭФ традиционно выступает медиахолдинг 1MI.