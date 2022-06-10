В Москве и Петербурге обрушился рынок офисной недвижимости

Согласно прогнозам, Москва в текущем году не будет активно прирастать новыми офисными метрами — ввод такой недвижимости сократится примерно вдвое. Аналогичная ситуация ожидается и в Петербурге. В первую очередь, это связано с оптимизацией затрат компаний и ростом себестоимости строительно-отделочных услуг. Самые высокие ставки традиционно наблюдаются в ключевых деловых районах — аренда квадратного метра колеблется от 35 до 40 тыс. руб. за квадратный метр.