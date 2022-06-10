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В 2022 году Гарантийный фонд РБ предоставил 68 поручительств на сумму 473 миллиона

10 июня 13:31
Фото: 1MI
Таким образом, предприниматели региона смогли привлечь свыше 1 млрд руб. кредитных средств.

Гарантийный фонд Агентства РБ по развитию малого и среднего предпринимательства предоставляет финансовую поддержку предпринимателям в виде поручительства. На 1 июня 2022 года субъектам МСП выдано 68 поручительств на сумму 473 млн руб. Мера поддержки реализована в республике в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

— Благодаря госпоручительству предприниматели могут получить заемные средства на развитие бизнеса даже при недостаточности собственных залоговых средств. Гарантийная поддержка за пять месяцев 2022 года оказана предпринимателям из 27 городов и районов республики. Лидером является Уфа с объемом поручительств в размере свыше 203 млн рублей. Далее идут Гафурийский, Уфимский и Туймазинский районы. Основными клиентами, которые обращались за поручительством, являются представители МСП, занятые в сельском хозяйстве, — отметил министр предпринимательства и туризма РБ Рустем Афзалов.

Максимальный размер единовременно предоставляемого Региональным Гарантийным фондом поручительства составляет 25 млн рублей, размер поручительства — не более 70% от суммы займа. Для получения кредитных средств под госпоручительство необходимо обращаться в банки-партнеры. Размер вознаграждения — от 0,5 до 1,5% годовых в рублях от суммы поручительства.

Наиболее активно лимиты поручительств по состоянию на 1 июня 2022 года осваивал ПАО «Сбербанк», на который приходится 281 млн рублей выданных поручительств 53 субъектам предпринимательства, что составляет 59% от общего объема выданных гарантий. На втором месте — ПАО «Промсвязьбанк» (72 млн рублей), на третьем — Банк ВТБ (38 млн рублей), на четвертом — НО «Фонд развития промышленности РБ» (30 млн рублей).

Свою эффективность и востребованность показал и совместный пилотный проект Корпорации МСП и ПАО «Сбербанк» — «Механизм без двойного андеррайтинга», стартовавший в декабре 2020 г. В числе его преимуществ — снижение стоимости поручительства для предпринимателя, предоставление минимального пакета документов и сокращение срока рассмотрения заявки. В текущем году в рамках данного механизма выдано 40 поручительств на сумму 184 млн рублей, что составляет 76% заявок ПАО «Сбербанк».

#Новости#Экономика#Касается каждого#Андрей Королев
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