В 2022 году Гарантийный фонд РБ предоставил 68 поручительств на сумму 473 миллиона

— Благодаря госпоручительству предприниматели могут получить заемные средства на развитие бизнеса даже при недостаточности собственных залоговых средств. Гарантийная поддержка за пять месяцев 2022 года оказана предпринимателям из 27 городов и районов республики. Лидером является Уфа с объемом поручительств в размере свыше 203 млн рублей. Далее идут Гафурийский, Уфимский и Туймазинский районы. Основными клиентами, которые обращались за поручительством, являются представители МСП, занятые в сельском хозяйстве, — отметил министр предпринимательства и туризма РБ Рустем Афзалов.