УГАТУ и БашГУ завершили объединение в Уфимский университет науки и технологий в Уфе

Напомним, об объединении двух вузов один в Уфе шли горячие дискуссии, однако все же было принято решение об объединении. В итоговой годовой пресс-конференции и слиянии вузов высказался Радий Хабиров, где и заявил, что объединённый университет создается «не для того, чтобы что-то убить или сделать хуже», а для того, чтобы сделать «на порядок выше». После нового года же, в январе 2022 года на еще не объединенный университет власти республики уже выделили средства, соответствующий указ о выделении 200 миллионов рублей на гранты студентам УГНТУ и будущего УУНТ, которые будут являться участниками Евразийского научно-образовательного центра.