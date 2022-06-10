Музыканты обратились к властям с просьбой о скидке на авиаперевозку инструментов

Уточняется, что полный список участников профсоюза на официальном сайте организации не опубликован. Однако там отмечается, что РПСМИ был создан по инициативе поэта и автора песен Михаила Андреева, киноактера и певца Сергея Мазаева, гитариста группы «Моральный кодекс» Николая Девлет-Кильдеева, барабанщика Юрия Кистинева, певца Виктора Рыбина и других российских артистов. А председатель РПСМИ Андрей Чеснов одновременно выступает учредителем и бенефициаром управляющей компании в сфере шоу-бизнеса «Панчер».