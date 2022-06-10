Макдоналдс в Уфе и в Башкирии больше не откроют

Рестораны с обновленным меню, а если быть точнее с сокращенным меню без Биг-тейсти и Биг-мака ориентировочно должны будут открыться через неделю 17 июня. Напомним и о том, что ранее из-за сообщений об уходе из России ресторанов фаст-фуда его намеревались полностью заменить продукцией стрит-кафе «Папа-гриль», также большое будущее пророчили и национальному башкирскому фастфуду на основе концепции кыстыбый «AYBAT HALLYAR». Однако бургеры из Башкирии не спешат уходить, на сегодняшний день они лишь попали под незначительное сокращение.