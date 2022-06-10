Экс-депутат Курултая Башкирии назначен вице-премьером правительства ЛНР

Бывший депутат Курултая республики Владислав Кузнецов получил должность вице-премьера правительства Луганской народной республики. Соответствующий указ за подписью главы народной республики Леонида Пасечника был опубликован на сайте регионального правительства.
Владислав Гариевич Кузнецов родился в Москве 18 марта 1969 года. Высшее образование по специальности «менеджер» получил в Московском институте управления имени С. Орджоникидзе (ныне ГУУ). В 1992 году начал работ. В разное время занимал руководящие должности в крупных компаниях в разных регионах страны.
Начиная с 2013 года Владислав Кузнецов занимал пост генерального директора компании ОАО «Сибур-ПЭТФ» — управляющей организации «ПОЛИЭФ». Тогда же был избран депутатом пятого созыва Курултая республики. В январе 2019 года стало известно, что Кузнецов занял должность вице-губернатора Курганской области.
Напомним, башкирская делегация во главе с руководителем региона Радием Хабировым неоднократно посещала Луганскую народную республику. Также отметим, что ранее депутаты Курултая республики объявили о своем решении перевести сумму своего однодневного заработка в пользу жителей города Красный луч в ЛНР. Об особой связи между городом и республикой также высказался председатель Курултая Константин Толкачев.