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Экс-депутат Курултая Башкирии назначен вице-премьером правительства ЛНР

10 июня 06:47
Фото: Правительство ЛНР
В соответствии с указом главы ЛНР бывший депутат Госсобрания республики Владислав Кузнецов получил должность в правительстве региона

Бывший депутат Курултая республики Владислав Кузнецов получил должность вице-премьера правительства Луганской народной республики. Соответствующий указ за подписью главы народной республики Леонида Пасечника был опубликован на сайте регионального правительства.

Владислав Гариевич Кузнецов родился в Москве 18 марта 1969 года. Высшее образование по специальности «менеджер» получил в Московском институте управления имени С. Орджоникидзе (ныне ГУУ). В 1992 году начал работ. В разное время занимал руководящие должности в крупных компаниях в разных регионах страны.

Начиная с 2013 года Владислав Кузнецов занимал пост генерального директора компании ОАО «Сибур-ПЭТФ» — управляющей организации «ПОЛИЭФ». Тогда же был избран депутатом пятого созыва Курултая республики. В январе 2019 года стало известно, что Кузнецов занял должность вице-губернатора Курганской области.

Напомним, башкирская делегация во главе с руководителем региона Радием Хабировым неоднократно посещала Луганскую народную республику. Также отметим, что ранее депутаты Курултая республики объявили о своем решении перевести сумму своего однодневного заработка в пользу жителей города Красный луч в ЛНР. Об особой связи между городом и республикой также высказался председатель Курултая Константин Толкачев.

#Новости#Азамат Нухов#Политика
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