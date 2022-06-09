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Владимир Зеленский ввёл персональные санкции против ректоров башкирских вузов

9 июня 16:23
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
Персональные санкции введены против ректоров шести башкирских вузов, следует из указа президента Украины Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 261 ректора российских вузов, в числе которых шесть руководителей университетов Башкирии. Соответствующий указ был опубликован сегодня на сайте главы государства.

Так, в санкционный список попали ректор БГАУ Ильдар Габитов, БГМУ — Валентин Павлов, БГПУ имени М. Акмуллы — Салават Сагитов, УГНТУ — Олег Баулин, УГАТУ — Сергей Новиков, УГИИ имени Загира Исмаилова — Амина Асфандьярова, а также Николай Морозкин, возглавлявший БашГУ до апреля 2022 года.

Текст указа гласит, что внесение в санкционный список несёт за собой блокирование активов, а также предотвращение вывода капиталов за пределы страны. Сообщается, что руководители российских вузов лишаться государственных наград Украины, также в их отношении будет действовать запрет на приобретение в собственность земельных участков.

Напомним, в марте этого года в санкционный список стран Европейского союза были внесены двое сенаторов от республики Башкортостан. Персональные санкции были введены против бывшего мэра Уфы Ирека Ялалова и председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилии Гумеровой.

Позднее Ирек Ялалов прокомментировал ситуацию. Сенатор отметил, что не испытывает ни капли сожаления по этому поводу, а также выразил свою позицию по поводу проведения спецоперации на территории Украины, заявив, что полностью поддерживает решение президента России Владимира Путина.

#Новости#Азамат Нухов#Общество
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