mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Уфе здание Башпотребсоюза получило охранный статус как объект культурного наследия

9 июня 04:39
Фото: Dober_86 // skyscrapercity.com
Здание Башпотребсоюза на Ленина, 26 получило охранный статус. Об этом сообщается в приказе на сайте правовой информации.

В Уфе здание Башпотребсоюза, которое расположено по адресу Ленина № 26, получило охранный статус в качестве объекта культурного наследия. Соответствующий приказ был опубликован накануне на сайте правовой информации.

Так, согласно документу, предметов охраны выступает объёмно-пространственное и композиционное решение объекта и его декоративное убранство.

Напомним, что здание Башпотребсоюза было построено в 1935–1939 годах, автором проекта выступил архитектор Борис Коршунов.

Ранее мы сообщали, что в Уфе объект культурного «Дом Тихониных» выставили на продажу за 1 рубль. Объявление опубликовано на портале «Авито». К слову, само здание находится в полуразрушенном состоянии, сохранилась небольшая часть главного южного фасада, а также северная и восточная стены.

#Новости#Элина Сайфранова#Город
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48