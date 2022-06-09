В комплексе Pierre Le Grand под Ярославлем открыли бюст Петра Великого

Помимо открытия бюста, в ходе празднований в комплексе пройдут презентация книги И. А. Серовой «Петр Великий: «Именовать Ярославль отчиною царей…», торжественная церемония специального гашения почтовой марки, посвященной 350-летию Петра I. В рамках мероприятий гостям расскажут о кулинарных реформах Петра Великого, который много путешествовал и смело заимствовал иностранные традиции, изобретая новые рецепты и вкусы. Мало кто знает, что именно царь ввел в обиход такую закуску, как бутерброд, и ее быстро доработали при помощи русской икры, балыка, буженины и даже студня.