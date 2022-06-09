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В Башкирии за пять месяцев сильнее всего выросли цены на овощи

9 июня 13:51
Фото: Кристина Семенчук / 1MI
Данные статистики цен на товары растительного происхождения публикует Башкортостанстате

К июню 2022 года в Башкирии наиболее существенно выросли цены на овощи. Об этом сообщили в Башкортостанстате.

Согласно опубликованным ранее данным, на 90,9% вырос в цене репчатый лук. Морковь подорожала в среднем на 79,7%. При этом отмечается, что с начала года цены снизились на огурцы — в среднем на 44%, а также на яйца — 27,1%.

Также статистики отмечают, что пять полных месяцев с начала года в цене вырос виноград — в среднем на 59,8%. Из товаров животного происхождения наименьший рост цен фиксируется на охлажденных и мороженых кур, стоимость которых в среднем увеличилась на 0,4%.

Напомним, ранее с просьбой проконтролировать рост цен на продукты в республике к региональным властям обратилась жительница Башкирии. Женщина в своем обращении заявила, что не знает, как «существовать с такими ценами».

#Новости#Азамат Нухов#Общество
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