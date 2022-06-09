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В Башкирии малому и среднему бизнесу одобрили льготные кредиты на 9,2 млрд рублей

9 июня 12:47
Фото: 1MI
На господдержку могут рассчитывать владельцы малого и среднего бизнеса, у которых хорошая кредитная история и нет долгов по зарплате.

В Башкирии около 400 компаний получили льготные кредиты на общую сумму более 9,2 миллиарда рублей.

По условиям действующих программ Банка России и Корпорации МСП бизнесмены смогут получить новый кредит или реструктуризировать уже действующий. Для среднего бизнеса процент не превышает 13,5%, а для малого — 15%.

В рамках государственной программы кредит могут получить компании, которые зарегистрированы в России и состоят в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. Кредит будет одобрен в случае если у заявителя хорошая кредитная история и нет долгов по заработной плате сотрудникам. Кроме того, предприятие не должно быть банкротством. На такую поддержку также могут рассчитывать самозанятые граждане.

#Новости#Касается каждого#Анастасия Денисенко#Экономика
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