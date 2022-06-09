В Башкирии малому и среднему бизнесу одобрили льготные кредиты на 9,2 млрд рублей

В рамках государственной программы кредит могут получить компании, которые зарегистрированы в России и состоят в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. Кредит будет одобрен в случае если у заявителя хорошая кредитная история и нет долгов по заработной плате сотрудникам. Кроме того, предприятие не должно быть банкротством. На такую поддержку также могут рассчитывать самозанятые граждане.