Стало известно, когда в Уфе ликвидируют последствия провала грунта

Последствия обвала грунта на Лесном проезде в Уфе устранят до 15 августа. Об этом сообщил глава Минтранса республики Александр Булушев.
Как отметил глава ведомства, причиной обвала стало движение грунтовых вод, при этом подчеркнув, что инцидент не связан с работами по строительству Восточного выезда.
Напомним, обвал грунта на Лесном проезде в Уфе произошел месяцем ранее. В результате этого на участке дороги образовалась воронка, чья глубина составила порядка пяти метров, а диаметр превысил 50 метров.
Также в ходе недавней пресс-конференции сити-менеджер Ратмир Мавлиев прокомментировал ситуацию с возникновением в Уфе карстовых провалов. По словам мэра Уфы, городские власти прикладывают усилия для предотвращения проблематичных ситуаций, работая на опережение.