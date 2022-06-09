Редакция RT записала клип с военкором Акимом Апачевым и певицей Дарьей Фрей

Мысль о том, чтобы написать песню на хорошо известную мелодию, принадлежала Акиму Апачеву, освещавшему ход сражения ВС РФ с украинскими боевиками во время освобождения Мариуполя и территории завода «Азовсталь». Об этом пишет RT.
Видеоклип был сделан вместе с Апачевым и певицей Дарьей Фрей, при этом сама песня исполняется по-украински. «Украинский — наш трофей, мы забираем этот язык себе», — заявил военкор.
Ранее сообщалось о том, что певица Юта написала песню о командире российских морпехов с позывным Струна, участвующим в спецоперации на Украине. В музыкальном ролике с этой песней демонстрировались кадры RT и Telegram-канала «Военная хроника».