Редакция RT записала клип с военкором Акимом Апачевым и певицей Дарьей Фрей

Мысль о том, чтобы написать песню на хорошо известную мелодию, принадлежала Акиму Апачеву, освещавшему ход сражения ВС РФ с украинскими боевиками во время освобождения Мариуполя и территории завода «Азовсталь». Об этом пишет RT.