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Редакция RT записала клип с военкором Акимом Апачевым и певицей Дарьей Фрей

9 июня 12:31
Фото: скриншот из клипа
Команда международного телеканала RT создала музыкальный клип совместно с военным корреспондентом Акимом Апачевым и певицей Дарьей Фрей на песню «Пливе кача».

Мысль о том, чтобы написать песню на хорошо известную мелодию, принадлежала Акиму Апачеву, освещавшему ход сражения ВС РФ с украинскими боевиками во время освобождения Мариуполя и территории завода «Азовсталь». Об этом пишет RT.

Видеоклип был сделан вместе с Апачевым и певицей Дарьей Фрей, при этом сама песня исполняется по-украински. «Украинский — наш трофей, мы забираем этот язык себе», — заявил военкор.

Ранее сообщалось о том, что певица Юта написала песню о командире российских морпехов с позывным Струна, участвующим в спецоперации на Украине. В музыкальном ролике с этой песней демонстрировались кадры RT и Telegram-канала «Военная хроника».

#Новости#Алина Ибрагимова#Общество
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