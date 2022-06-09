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Районная больница в Башкирии получила новое оборудование

9 июня 13:37
Фото: 1MI
Оборудование установили в операционном блоке хирургического отделения Буздякской больницы и ввели в эксплуатацию 30 мая.

Буздякская центральная районная больница РБ в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» получила многофункциональный ингаляционной аппарат анестезии МАИА–01. Он применяется для взрослых и детей старше одного года в отделениях анестезиологии, реанимации, интенсивной терапии в медицинских учреждениях любой мощности.

Данное оборудование предназначено для проведения ингаляционной анестезии при хирургических вмешательствах любой сложности с обеспечением искусственной вентиляции лёгких и мониторинга её параметров, а также жизненно важных функций организма пациента (артериальное давление, температура и т. д.).

На новом аппарате МАИА — 01 работают специалисты, имеющие сертификат по специальности «Анестезиология и реаниматология» врачи анестезиологи- реаниматологи.

— Благодаря фильтрации аппаратом выдыхаемого воздуха, врач находится в безопасности при работе с пациентом, зараженным вирусной инфекции, в том числе covid-19. Полученный многофункциональный аппарат имеет максимальную комплектацию и соответствует мировым стандартам, — рассказал главный врач Айрат Хазиев.

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