Районная больница в Башкирии получила новое оборудование

Данное оборудование предназначено для проведения ингаляционной анестезии при хирургических вмешательствах любой сложности с обеспечением искусственной вентиляции лёгких и мониторинга её параметров, а также жизненно важных функций организма пациента (артериальное давление, температура и т. д.).