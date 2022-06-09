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Премьер-министр Шмыгаль назвал успешной посевную на Украине

9 июня 07:13
Фото: pixabay.com
Украинский премьер Денис Шмыгаль, ссылаясь на данные Министерства аграрной политики и продовольствия, сообщил о том, что в Украине засеяли 75% площадей, которые были использованы годом ранее под сельскохозяйственные культуры.

Он считается посевную в этом году успешной. Об этом информирует RT.

Также Шмыгать считает, что Украина рассматривает возможность организовать мобильные хранилища для увеличения объема хранения на 10-15 миллионов тонн.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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