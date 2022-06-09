На границе Башкирии и Челябинской области размыло обочину и одну полосу трассы М-5

Напомним, вчера стихия Бушевала в Уфе и в Башкирии. В нескольких деревнях у жителей буквально смыло огороды, а по улицам разлились реки, которые напоминали о Венеции. В Уфе стихия за один день обрушила 10 деревьев, 4 из которых упали на автомобили и повредили их.