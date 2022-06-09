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На границе Башкирии и Челябинской области размыло обочину и одну полосу трассы М-5

9 июня 12:43
Фото: 31tv.ru
О произошедшем на участке трассы и об организации на автодороге реверсивного движения сообщило ГИБДД по Челябинской области 9 июня.

Сюрпризы погоды продолжают удивлять и приносить разрушения. Так на участке федеральной трассы М-5 «Урал» в Ашинском районе Челябинской области на самой границе с Башкирией размыло не только обочину федеральной трассы, но и одну из полос.

В ГИБДД Челябинской области сообщили о том, что на размытом участке введено реверсивное движение и предупредили о том, что маршрут необходимо планировать с учетом произошедшего, а также в случае возникновения неурядиц и трудностей обращаться к сотрудникам ДПС, а также предложили воспользоваться альтернативой дорогой — Аша-Миньяр-Сим.

Напомним, вчера стихия Бушевала в Уфе и в Башкирии. В нескольких деревнях у жителей буквально смыло огороды, а по улицам разлились реки, которые напоминали о Венеции. В Уфе стихия за один день обрушила 10 деревьев, 4 из которых упали на автомобили и повредили их.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество#Видео
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