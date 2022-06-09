Минеева поддержала инициативу власти покрыть расходы кинотеатров

Татьяна Минеева прокомментировала заявление Сергея Собянина. Она считает, что отрасль кинотеатров в России переживает сложные времена и нуждается в поддержке. Бизнес-омбудсмен Москвы отметила, что оказать поддержку кинотеатрам власти могут не только субсидиями. Например, Минеева советует дать возможность арендаторам расторгать договоры об аренде с торговыми центрами, владельцы которых не осознают значимость кинотеатра для ТЦ или не согласны идти на уступки и снижать арендную плату, несмотря ни на какие обстоятельства.