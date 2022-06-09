Минеева поддержала инициативу власти покрыть расходы кинотеатров

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что мэрия готова поддержать кинотеатры города выделением средств, чтобы компенсировать их затраты на покупку и рекламу российских фильмов. Об этом Собянин рассказал во время осмотра реконструкции кинотеатра "Баку" в четверг. Мэр считает, что выделенные средства компенсируют значительную часть расходов на приобретение фильмов для проката и их рекламу, сообщает ТАСС.
Татьяна Минеева прокомментировала заявление Сергея Собянина. Она считает, что отрасль кинотеатров в России переживает сложные времена и нуждается в поддержке. Бизнес-омбудсмен Москвы отметила, что оказать поддержку кинотеатрам власти могут не только субсидиями. Например, Минеева советует дать возможность арендаторам расторгать договоры об аренде с торговыми центрами, владельцы которых не осознают значимость кинотеатра для ТЦ или не согласны идти на уступки и снижать арендную плату, несмотря ни на какие обстоятельства.
Данное решение принято в рамках антисанкционной поддержки экономики Москвы, добавил Сергей Собянин. Григорий Печерский – управляющий партнер компании ADG group, которая реализует проект реконструкции, назвал данные меры своевременными, учитывая сложности, с которыми сейчас приходится сталкиваться данной отрасли.
Благодаря поддержке, которую власти столицы оказывают в организации и проведении съемок, в Москве снимается около 80% отечественных фильмов, отметил Собянин.
Западные санкции коснулись и киноиндустрии. Ряд зарубежных киностудий отказались сотрудничать с Россией, в связи с этим Ассоциацией владельцев кинотеатров было принято решение выйти из состава Международной ассоциации кинотеатров.
В марте этого года такие голливудские студии, как Universal, Disney, Warner Bros., Sony, Paramount, приостановили выпуск в России своих новинок из-за спецоперации на Украине. Зарубежные экранизации генерировали основную долю кассовых сборов кинотеатров государства. 74,4% российского бокс-офиса пришлось на них в 2021 г. По данным государственного Фонда кино, бокс-офис составил 40,7 млрд руб. Из них 8,5 млрд руб., что составляет почти 21%, – кассовые сборы столичных кинотеатров.
Представители киноиндустрии, среди которых крупнейшие киносети и профильные ассоциации, в апреле обратились к правительству выделить на помощь кинотеатрам 6,5 млрд руб.