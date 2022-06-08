на организационную психологию — в БАГСУ;

на социолога — в БашГУ (баллы от 220);

на практическую психологию — в ВЭГУ;

на социально-культурную деятельность — в УГНТУ, в БИСТ;

на государственное и муниципальное управление — в УГНТУ, в БашГУ, в УГАТУ;

на публичную политику и социальные науки — в УГНТУ;

на психолога — в БашГУ (баллы от 196), в ВЭЮГА (исключительно платная программа образования — от 60 тысяч рублей);

на социальную психологию — в филиал РУК в Уфе (баллы от 145);