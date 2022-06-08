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Вузы Уфы: выбор будущей профессии после 11 класса

8 июня 07:58
Фото: piqsels.com
Вузы Уфы: выбор будущей профессии после 11 класса
Столица Башкирии предоставляет абитуриентам 2022 года большой выбор для получения качественного высшего образования. Вузы Уфы — крупного и развитого центра Башкортостана — предлагают студентам различные специальности, в том числе по современным востребованным направлениям.

У уфимских абитуриентов большой выбор, куда поступать после 11 класса, но конкуренция в столичных вузах Башкортостана довольно высока, поэтому лучше подавать заявление на несколько направлений одновременно.

Востребованные профессии в Уфе

Около 70% вакантных мест на бирже труда в Уфе приходится на рабочие специальности. Остаются востребованными профессии инженеров, IT-специалистов, преподавателей, агрономов, менеджеров, рекрутеров.

Каких специалистов не хватает в Уфе:

  • экономистов — специалисты с высшим экономическим образованием востребованы в любых сферах, особый спрос на маркетологов, финансовых аналитиков, главных бухгалтеров.
  • педагогов — зарплата учителей не сильно привлекательна, поэтому школы региона постоянно испытывают дефицит кадров;
  • инженеров — квалифицированные специалисты на вес золота, особенно это касается инженеров по бурению, инженеров-строителей, инженеров промышленных предприятий;
  • медиков — в Уфе около тысячи вакансий для медперсонала и врачей, наиболее востребованы неврологи, анестезиологи, терапевты, стоматологи;
  • IT-специалистов — айтишники требуются во всех уфимских госструктурах и частных компаниях, особенно ценятся руководители проектов, аналитики баз данных, разработчики мобильных приложений;

Нехватка кадров в Уфе наблюдается в лесном и рыбном хозяйстве, экономике, аграрном секторе, нефтегазовой сфере, теплоэнергетике и управлении. В Министерстве семьи и труда Башкирии отметили, что потребность в квалифицированных кадрах с высшим образованием в долгосрочной перспективе будет постоянно увеличиваться.

Лучшие вузы в Уфе на 2022/2023 учебный год

В башкирской столице свыше 15 вузов, включая филиалы крупных российских университетов. Все они сотрудничают с российскими научными центрами, поддерживают партнерские связи с предприятиями и компаниями региона, что позволяет предлагать студентам высшее образование самых современных стандартов.

В пятерку престижных вузов Уфы входят:

  1. Самый крупный технический вуз региона — Уфимский государственный авиационно-технический университет (УГАТУ). Выпускников отличает высокий уровень подготовки и отличные практические навыки.
  2. Башкирский государственный медуниверситет (БГМУ). Включает четыре факультета, подготавливающих медперсонал по пяти специальностям. После завершения учебы в уфимском медвузе сразу находят работу 95% выпускников.
  3. Башкирский государственный аграрный университет (БГАУ). Входит в пятерку ведущих аграрных отечественных вузов, проводит обучение специалистов аграрного сектора по 20 специальностям.
  4. Уфимский государственный нефтяной технический университет (УГНТУ). Почти 100 профпрограмм обучения по всем видам деятельности нефтегазовой сферы по 38 специальностям.
  5. Башкирский госуниверситет (БашГУ). Классический университет, предоставляющий обучение по 104 профнаправлениям. Вуз активно поддерживает международное сотрудничество, уфимские выпускники легко находят работу не только в России, но и за ее пределами.

В уфимских вузах можно поступить как на бюджетные места, так и на платные программы обучения. Большего всего мест на бюджет имеет УГНТУ — 1700 мест, в БашГУ — 1300 мест. Стоимость контрактной основы зависит от специализации и составляет в среднем 110 тысяч рублей в год.

Лучшие вузы в Уфе на 2022/2023 учебный год
Фото: pxhere.com

Медицинские и фармацевтические вузы

Профильным вузом, куда можно поступить в Уфе на медспециальности, является медуниверситет — БГМУ. Здесь есть четыре факультета.

  1. Стоматология. Чтобы поступить, нужно не менее 253 баллов, контрактная основа — от 200 тысяч рублей.
  2. Медико-профилактическое дело. Две спецификации: врач-педиатр и специалисты по профилактике заболеваний и помощи в укреплении здоровья (эпидемиологи, гигиенисты, фельдшеры). Для поступления нужно от 213 баллов, контрактное обучение — от 135 тыс. руб.
  3. Фармакология. Стоимость контракта — от 134 тысяч рублей, для бюджетного поступления — от 225 баллов.
  4. Лечебное дело. Готовит медиков по широкому спектру спецификации. Набрать для поступления нужно не менее 228 баллов, на контрактной основе — от 178 тысяч рублей.

Из перспективных медспециальностей, на которые можно поступить в Уфе, — биоинженер и биотехнолог. По таким направлениям обучают по профпрограмме «Биотехнология» два вуза: УГНТУ (баллы — от 195, контрактная основа — от 125 тысяч руб.) и БашГУ (баллы — от 138, контракт — от 40 тысяч руб.).

Еще одно медицинское направление, которое доступно абитуриентам в Уфе, — ветеринар. Учиться можно в БГАУ: для поступления нужно от 157 баллов, оплата контракта — от 260 тыс. руб.

Финансово-экономические вузы

В Уфе более 10 вузов осуществляют подготовку финансистов и экономистов разных уровней и направлений. Есть возможность учиться на инженеров-экономистов, специалистов банковского сектора и торговли, бухгалтерского учета и аудита, бизнес-аналитика.

Куда в Уфе поступать на экономическую направленность:

  • Восточная экономико-юридическая академия.
  • государственный нефтяной технический университет (УГНТУ);
  • Кумертауский институт экономики и права;
  • филиал Российского университета кооперации (Башкирский кооперативный институт);
  • Башкирский государственный университет (БашГУ);
  • Уфимский филиал Финансового университета при Правительстве РФ.
  • УГАТУ;
  • Башкирская академия госслужбы и управления при главе Республики Башкортостан;
  • Башкирский государственный аграрный университет (БГАУ);

На специализацию «Торговое дело» можно поступить в ближайшее время в два уфимских вуза: БашГУ и Башкирский кооперативный институт. На самые перспективные направления — «Экономическая безопасность» и «Бизнес-информатика» — ведут набор УГАТУ, БГАУ, БашГУ, УГНТУ.

Бюджетные проходные баллы для поступления на экономические специальности в Уфе довольно лояльные — от 145 баллов, средняя стоимость платного обучения — 90 тысяч рублей.

Обратите внимание, что профвузы Уфы, например нефтегазовый и авиационный университет, ведут подготовку специалистов для работы в конкретных отраслях экономики. Выпускники таких вузов быстрей трудоустраиваются, поскольку имеют узкую направленность специализации.

Финансово-экономические вузы
Фото: piqsels.com

Технические и информационно-технологические (IT) вузы

Большая часть уфимских вузов имеет профпрограммы для подготовки технических специалистов в разных сферах.

Куда поступать:

  • «Биотехнология» — УГНТУ;
  • «Информационная безопасность» — БашГУ, Башкирский педуниверситет, УГАТУ.
  • «Бизнес-информатика» — БашГУ, УГАТУ, БГАУ, Уфимский филиал финуниверситета при Правительстве РФ;
  • «Информатика и вычислительная техника» — УГНТУ, УГАТУ;
  • «Информационные системы электронного бизнеса» — в филиал РУК в Уфе, БФ КНИТУ;
  • «Автоматизация технологических процессов и производств» — УГНТУ, УГАТУ.

В вузы Уфы поступить можно на технические специальности для разных отраслей экономики. Например, на специалиста по электротехнике и электроэнергетике — в УГНТУ, на машиностроение и прикладную математику — в УГАТУ, на технолога общепита — в БГАУ и филиал РУК, на технического специалиста по наземному транспорту — в УфИПС.

Чтобы поступить в Уфе на технические специальности, не требуется большого количества проходных баллов, но нужно иметь способности в точных науках. Средняя стоимость обучения на айти-специалиста — 90 тысяч рублей, на другие технические спецификации — 110 тысяч рублей.

Юридические вузы

Одной из самых распространенных направленностей, куда хотят поступать уфимские абитуриенты, является юриспруденция. В Уфе по данному направлению ведут прием пять вузов по нескольким профпрограммам.

Куда советуют поступать:

  • на правовое обеспечение нацбезопасности — в БашГУ (от 120 баллов бюджетные места, от 85 тысяч рублей — платное обучение);
  • на адвоката, инспектора по труду, корпоративного юриста — в филиал РУК в Уфе (от 120 баллов на места по бюджету, контрактная основа — от 55 тысяч руб.), в БашГУ (от 255 баллов, контракт — от 65 тысяч руб.);
  • на гражданско-правовое профнаправление — в БАГСУ (от 180 баллов для поступления, контрактная основа — от 254 тысяч руб.), в ВЭГУ (от 135 баллов, контракт — от 45 тысяч руб.), БИСТ (от 125 баллов, контракт — от 65 тысяч руб.).

Профильным вузом в Уфе, осуществляющим подготовку специалистов юридической направленности, является юридический институт МВД РФ. Здесь можно поступить на три программы обучения: правовое обеспечение национальной безопасности, оперативно-разыскная деятельность и правоохранительная деятельность. Поступить в УЮИ можно по прямому набору и по направлению отдела внутренних дел по месту регистрации. В последнем случае выпускник вуза направляется на службу в тот ОВД, который выдал направление.

Юридические вузы
Фото: pxhere.com

Военные вузы

Единственный вуз в Уфе, после окончания которого можно стать офицером запаса или кадровым офицером, — УГАТУ. Для этого нужно поступить в одно из подразделений вуза — институт военно-технического образования (ИВТО). Это не военный вуз в обычном понимании, а военное училище внутри гражданского вуза. Студент во время учебы в ИВТО осваивает одновременно две специальности: гражданскую и военную.

Конкурс на факультет обычно большой: 2-3 человека на место, и для поступления требуется сдать испытание на физическую подготовку и пройти специальную медкомиссию с профессионально-психологическим отбором. Но в вузе есть возможность поступить в ИВТО со второго или третьего курса, если студент имеет хорошую успеваемость.

Выпускники института военно-технического образования Уфы востребованы в воинских частях Воздушно-космических сил России. При этом нередко студенты заключают контракты еще во время прохождения учебы в вузе.

Международные вузы

На международника поступить в Уфе можно на факультет международных отношений и внешней политики в БашГУ. Здесь готовят дипломатов и политологов: информации о бюджете на 2022/2023 учебный год нет, но в минувшем году для поступления нужно было набрать не менее 110 баллов. Есть и контрактная основа — от 110 тысяч руб. за год.

Политологов готовят и в БАГСУ — для этого нужно поступить на профильное направление «Информационно-коммуникационные ресурсы в политической деятельности». Оплата годового обучения начинается от 59 тысяч руб., но есть и бюджетный вариант.

На дипломата поступить можно и в УГНТУ: на факультете «Зарубежное регионоведение» готовят специалистов-востоковедов по цифровой политике и коммуникации с общественностью в ТЭК. Информации о наличии бюджетных мест нет, а обучение по контракту стоит от 115 тысяч рублей.

На факультете публичной политики и соцнаук в вузе готовят кадры по международному деловому и публичному администрированию. Абитуриентам, чтобы поступить на это направление, необходимо набрать минимум 178 проходных баллов, платная основа — 82 тысячи рублей.

Международные вузы
Фото: pxhere.com

Педагогические вузы

В Уфе есть профильный вуз, готовящий педагогов по различным направлениям, — БГПУ им. М. Акмуллы. Здесь более 50 профпрограмм и свыше 1000 бюджетных мест.

Куда поступать в БГПУ:

  • художественно-графический факультет: на учителя ИЗО;
  • естественно-географический факультет: на преподавателя биологии или географии, а также на учителя по двум педнаправлениям (география и биология, химия и биология);
  • институт исторического и правового образования: на преподавателя истории, по двум профпрограммам (обществознание и английский язык, обществознание и история);
  • институт педагогики: на педагога дошкольного образования, на логопеда;
  • институт профобразования и информационных технологий: на педагога по информатике;
  • институт филологического образования и межкультурных коммуникаций: на преподавателя русского языка и литературы, татарского языка и литературы, по двум профнаправлениям (английский и немецкий язык, английский и русский язык, французский и английский язык);
  • факультет башкирской филологии: на учителя башкирского языка и литературы, по двум профнаправлениям (башкирский язык и иностранный язык, башкирский язык и дошкольное образование);
  • факультет физкультуры: на преподавателя физкультуры, на учителя физкультуры и безопасности жизнедеятельности;
  • физико-математический факультет: на педагога по математике, информатике, физике.

Для поступления в педуниверситет надо набрать не менее 170 баллов.

На педагога в Уфе можно поступить и в БашГУ на двухпрофильные программы: русский и иностранный язык, русский язык и литература.

Вузы в области физической культуры и спорта

Поступить на спортивное направление в Уфе можно в два вуза: профильный БИФК и на факультет физкультуры в БГПУ.

В БИФК есть три направления:

  • «Адаптивная физкультура» (для лиц с отклонениями в здоровье);
  • «Физическая культура»;
  • «Спорт».

На 2022/2023 учебный год в вузе нет набора на бюджет, есть только платные программы поступления от 75 тысяч рублей.

В педуниверситет можно поступить на педагога по физкультуре по профнаправлениям «Физическая культура» и «Физическая культура и ОБЖ». В вузе есть бюджетные места, чтобы поступить, необходимо набрать не менее 190 баллов (в том числе экзаменационное испытание по физической подготовке), стоимость платного варианта — от 110 тысяч рублей.

Вместе с тем по программе «Физкультурно-спортивная деятельность» в вузе готовят профессиональных спортивных тренеров: оплата годового обучения — от 40 тысяч рублей, набор на бюджет — от 144 баллов.

Вузы в области физической культуры и спорта
Фото: pxhere.com

Художественные вузы

Единственный вуз в Уфе, где готовят кадры в области искусства и культуры, — УГИИ им. З. Исмагилова. На факультете изобразительных искусств есть два профнаправления: рисунка и дизайна, а также живописи. Для поступления нужно будет сдать творческое испытание. В учебном учреждении значительное внимание уделяется творчеству, систематически организуются международные и региональные фестивали, выставки.

Выпускники 11 классов, имеющие склонности к художественной направленности, могут поступить в Уфе на дизайнера:

  • в БГПУ — профнаправление «Графический дизайн»: графический дизайнер, web-дизайнер, архитектор ландшафтов. Бюджета нет, платное обучение от 70 тысяч рублей;
  • в УГНТУ — профнаправление «Дизайн среды»: архитектор виртуальности, ландшафтный дизайнер, дизайнер интерьеров. Не менее 120 баллов необходимо для поступления на бюджет, контрактная основа — от 82 тысяч рублей.

Кроме того, в УГНТУ можно поступить на дизайнера одежды и модельера на профпрограмму «Модный бизнес и медиадизайн». Поступление от 185 баллов, коммерческая основа — от 197 тысяч рублей. В этом же вузе готовят проектировщиков новых тканей и модельеров-закройщиков по программе «Цифровые технологии текстильных изделий и дизайн»: обучение на коммерческой основе — от 120 тысяч рублей, поступление — от 225 баллов.

Театральные вузы

Театральный факультет есть только в одном уфимском вузе — УГИИ. Здесь есть несколько направлений обучения:

  • театровед, преподаватель истории искусства;
  • актер драматического театра и кино;
  • режиссер любительского театра;
  • худруководитель хореографических коллективов.

Кроме того, в вузе проводится набор абитуриентов на музыкальный факультет: эстрадно-джазового исполнительства, кафедры фортепиано, концертмейстерского искусства, дирижирования, струнных инструментов, духовых и ударных инструментов, народных инструментов, композиции, вокального искусства.

Для поступления на любое профнаправление нужно сдать творческое испытание — именно оно определяет приоритетность при отборе студентов. В вузе есть бюджетные места и контрактная программа обучения.

Уфимский вуз практикует международные программы обучения: студенты участвуют в международных и региональных конкурсах, посещают мастер-классы в других городах и регионах, спектакли творческих коллективов института демонстрируются в уфимских театрах.

Театральные вузы
Фото: Медиахолдинг 1Mi

Архитектурно-строительные вузы

Строительные направления имеют широкий спектр подготовки специалистов в разных областях промышленности, поэтому при поступлении в Уфе нужно выбирать конкретную программу обучения.

Куда рекомендуют поступать:

  • на инженера по водоотведению и водоснабжению — в УГНТУ (баллы — от 190, платный вариант — от 130 тысяч рублей);
  • на «Транспортные системы в строительстве» — в УГНТУ (баллы — от 160, платный вариант — от 130 тысяч рублей);
  • на «Промышленное и гражданское строительство» — в БГАУ (баллы — от 182, коммерческая основа — от 68 тысяч рублей), в УГНТУ (баллы — от 220, платная программа — от 82 тысяч рублей);
  • на инженера по вентиляции и теплогазоснабжению — в УГНТУ (баллы — от 190, коммерческая основа — от 130 тысяч рублей);
  • на инженера-проектировщика по программе «Умный город» — в БГАУ (баллы — от 185, коммерческая основа — от 67 тысяч рублей);
  • на инженера-строителя по программе «Строительство» — в Уфимский КФ ОГУ (баллы — от 135, коммерческая основа — от 37 тысяч рублей);
  • на строителя автодорог, тоннелей и мостов — в УфИПС (информации о баллах для поступления на 2022 год нет); в УГНТУ (от 178 баллов, коммерческая основа — от 130 тысяч рублей).

Архитектор — это более творческая профессия строительной направленности. При этом в городе тоже можно получить профессию инженера-проектировщика и инженера-градостроителя. На архитектора можно поступить в УГНТУ (баллы — от 242, стоимость платного обучения — от 160 тысяч рублей), в БГАУ (баллы — от 186, стоимость платной программы — от 260 тысяч рублей).

Лингвистические вузы

По лингвистической направленности в Уфе можно поступить в педуниверситет на профиль «Перевод и переводоведение». Для поступления понадобится набрать не менее 268 баллов по ЕГЭ, а платные программы стоят от 114 тысяч рублей за год.

Факультет лингвистики со специальностью «Теоретическое и прикладное переводоведение» есть и в БашГУ. Здесь довольно высокие проходные баллы для поступления — от 295, но есть коммерческая основа (от 80 тысяч рублей). Кроме этого, в БАшГу можно поступить еще на один языковой профиль — «Филология»: по башкирскому языку и литературе, а также на кафедру востоковедения. Баллы для приема — от 180, стоимость платного варианта — от 110 тысяч рублей.

На гуманитарную направленность можно поступить в БашГУ: на факультет журналистики, на издательское дело, на факультет философии, на профпрограмму «Теология», на библиотечно-информационную деятельность.

Лингвистические вузы
Фото: piqsels.com

Нефтегазовые вузы

В Уфе расположен один из самых крупных отечественных нефтегазовых вузов — УГНТУ. Здесь готовят специалистов по всем направлениям деятельности нефтегазового сектора: от экономистов и юристов до инженеров-нефтяников и геологов.

Куда на нефтяника поступать в УГНТУ:

  • «Эксплуатация и обслуживание объектов добычи газа и подземных хранилищ» — от 189 баллов;
  • «Нефтегазовая геофизика» — от 192 баллов;
  • «Разработка и эксплуатация газовых и нефтегазоконденсатных месторождений» — от 228 баллов;
  • «Прикладная геология» — от 217 баллов;
  • «Цифровые технологии и робототехника в нефтегазовой отрасли» — от 182 баллов;
  • «Бурение нефтяных и газовых скважин» — от 172 баллов;
  • «Геология» — от 206 баллов;
  • «Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти» — от 198 баллов;
  • «Геофизические методы исследования скважин» — от 192 баллов;
  • «Технология бурения нефтяных и газовых скважин» — от 185 баллов;
  • «Поиски месторождений нефти и газа» — от 193 баллов.

Обучение на платных программах горно-нефтяного факультета обойдется от 145 тысяч рублей.

Кроме того, в вузе есть институт нефтегазового бизнеса, который готовит управленческие кадры для топливно-энергетического комплекса. Здесь можно поступить на 13 профпрограмм, проходные баллы — от 165.

Сельскохозяйственные вузы

На любую специальность аграрного сектора в Уфе можно поступить в БГАУ. В вузе функционирует 7 подразделений, готовящих специалистов по 38 профпрограммам.

Куда рекомендуют поступать:

  1. На энергетический факультет: агроинженер, инженер-механик по сельскому хозяйств, инженер-энергетик, проектировщик теплосетей.
  2. На механический факультет: агроинженерия, автомобили и автомобильное хозяйство.
  3. На факультет лесного хозяйства и агротехнологий: агроном, биотехнолог, агрохимик, агроэколог, ландшафтный архитектор, лесное хозяйство, охотничий сервис и туризм.
  4. На факультет биотехнологий и ветеринарной медицины: инженер пищевой промышленности, ветеринар-фармацевт, зоотехник, технолог производства животноводства и пчеловодства, ветеринарно-санитарный эксперт, ветеринар, кинолог.
  5. На факультет пищевых технологий: ресторатор, инженер-технолог пищевого производства, технолог общественного питания, винодел.
  6. На факультет природопользования и строительства: геодезист, инженер по землеустройству и кадастру, геоэколог, мелиоратор, инженер-строитель.

Кроме того, в вузе есть экономический факультет с 4 профпрограммами обучения.

Для поступления в вуз нужно набрать не менее 165 проходных баллов, средняя стоимость платного обучения — 95 тысяч рублей.

Сельскохозяйственные вузы
Фото: pxhere.com

Авиационные вузы

Авиационную гражданскую и военную специальность можно получить в уфимском авиационном университете. В УГАТУ семь структурных подразделений и свыше 60 программ обучения.

Куда советуют поступать:

  1. На факультет транспорта, энергетики, авиационных двигателей: конструктор-проектировщик ракетных и авиационных двигателей, авиастроитель, авиаинженер, инженер-испытатель, инженер по двигателям воздушных судов.
  2. На факультет авиационно-технологических систем: инженер-электронщик, инженер-конструктор, инженер по оборудованию, специалист по мехатронике и робототехнике, наноинженер, метролог.

Кроме того, в вузе можно поступить на техническую и экономическую специальность. У учащихся третьих и вторых курсов есть возможность перевестись в одно из структурных подразделений — институт военно-технического образования (ИВТО). Здесь можно получить военную специализацию и по окончании вуза стать кадровым офицером ВКС РФ.

В учебном учереждении почти 1500 бюджетных мест, но есть возможность поступить также на платную программу: средняя стоимость контрактного обучения — от 105 тысяч рублей.

Социальные вузы

Вузы Уфы проводят обучение по нескольким соцнаправлениям. Это не только обучение специалистов по соцработе, но и подготовка психологов и управленцев в государственных и международных структурах.

Куда рекомендуют поступать:

  • на организационную психологию — в БАГСУ;
  • на социолога — в БашГУ (баллы от 220);
  • на практическую психологию — в ВЭГУ;
  • на социально-культурную деятельность — в УГНТУ, в БИСТ;
  • на государственное и муниципальное управление — в УГНТУ, в БашГУ, в УГАТУ;
  • на публичную политику и социальные науки — в УГНТУ;
  • на психолога — в БашГУ (баллы от 196), в ВЭЮГА (исключительно платная программа образования — от 60 тысяч рублей);
  • на социальную психологию — в филиал РУК в Уфе (баллы от 145);
  • на организацию работы с молодежью — в БашГУ (баллы от 180).

Специалисты по гостиничному бизнесу и туризму также считаются работниками социальной сферы. В Уфе можно поступить на данные специальности в несколько вузов: БИСТ, БашГУ, УГНТУ.

#Новости#Высшее образование#Вузы#Выпускники#Алина Ибрагимова#Общество
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