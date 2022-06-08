В Уфе не смогли лишить земли компанию, связанную с семьей премьера Башкирии Назарова

Как следует из материалов дела, в 2011 году «Уфастройресурс» купил у ООО «Башэнергостроймонтаж» объект незавершенного строительства на улице Сочинской в Уфе. В феврале 2012 года новый собственник направил в Управление по земельным ресурсам мэрии заявление о предоставлении спорного участка в аренду — для завершения строительства гостинично-делового центра. Стороны заключили договор, в соответствии с которым объект общей площадью 4,2 тыс. кв. м было необходимо построить до 10 декабря 2015 года. В июне 2015 года было подписано дополнительное соглашение о том, что вместо гостиницы на участке будет проектироваться и строиться досуговый центр с объектом общественного питания. В октябре того же года «Уфастройресурс» вновь попросил участок в аренду — теперь уже для проектирования и строительства досугового центра. Договор был заключен до 30 октября 2018 года. А в декабре 2020 года, когда сроки действия его истекли, застройщик попросил предоставить ему участок в аренду для завершения строительства досугового центра. И эта просьба была удовлетворена.