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В ходе военной спецоперации на Украине погиб житель Башкирии Тимофей Пономарев

8 июня 16:11
Фото: фото из соцсетей
О гибели военнослужащего с прискорбием сообщил в соцсетях глава Белокатайского района Масхут Минигалин 8 июня.

Прискорбное известие о гибели еще одного жителя Башкирии появилось на странице в социальных сетях главы Белокатайского района Башкирии Масхута Минигалина. Он рассказал аудитории о гибели своего земляка Тимофея Пономарева, который родился в селе Новобелокатай.

О том в каком звании служил погибший Пономарев, был ли он контрактником или добровольцем Минигалин не сообщил, рассказал лишь то, что погибший военнослужащий до конца исполнил свой долг перед Отечеством. Также глава района выразил свои соболезнования близким и родным погибшего.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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