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В Башкирии запретили продавать «Анальгин»

8 июня 09:44
Фото: 1MI
Россельхознадзор республики прокомментировал такое решение.

В Башкирии временно запретят продажу препарата «Анальгин 30%». Об этом сообщает Россельхознадзор респубики.

Как сообщают в ведомстве, эксперты выявили, что один из образцов не соответствует установленным стандартам качества. Речь идет о препарате от компании Biovet AD, который применяется для лечения животных.

Сообщается, что у препаратов из серии 210910209 сроком годности до сентября 2024 года выявлены нарушения в таких показателях, как степень окраски жидкости и плотность. Более того, содержание метамизола натрия в препаратах не соответствует информации, указанной на упаковке.

Напомним, ранее мужчина, перенесший трансплантацию, вынужден был обратиться в суд, чтобы получить необходимые медикаменты. Сообщается, что положенные ему препараты он не получал как в этом году, так и в предыдущем.

Также ранее министр здравоохранения республики сделал заявление относительно запаса медицинских препаратов в Башкирии. В рамках своего заявления чиновник также обратился к гражданам республики.

#Новости#Азамат Нухов#Общество
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