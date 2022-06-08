mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Циклон с Каспийского моря повалил 10 деревьев в Уфе, четыре дерева повредили машины

8 июня 15:36
Фото: фото из соцсетей
Непогода и мощные дожди не только топила Уфу, но и ломала деревья, которые в свою очередь падали на машины, сообщили в пресс-службе УГЗ Уфы 8 июня.

Предупреждения синоптиков оказались не напрасны. Южный циклон с Каспийского моря не только спровоцировал выпадение по Башкирии месячной нормы, но и местами буквально смыл огороды в целых деревнях. О масштабах разгула стихии по Башкирии из-за южного циклона Mkset уже сообщал здесь. Подтопления по Уфе зафиксированы и отражены здесь. Но как оказалось из-за капризов погоды в столице Башкирии даже падали деревья.

Так в Уфе за период разгула стихии и интенсивных дождей были зафиксированы десять случаев падения деревьев, в четырех их них пострадали припаркованные автомобили — машины получили повреждения. К счастью никто из жителей города не пострадал.

В УГЗ также напомнили, что в непогоду стоит придерживаться установленных правил, а именно не находиться рядом с деревьями, хрупкими постройками, рекламными щитами и металлоконструкциями. также не рекомендуется быть в непогоду у воды.

Не стоит парковать рядом с деревьями, особенно во дворах, а также близ заборов, электроопор и прочих ненадежных конструкций.

#Новости#Ирина Деревянчук#Город
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48