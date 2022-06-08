Циклон с Каспийского моря повалил 10 деревьев в Уфе, четыре дерева повредили машины

Предупреждения синоптиков оказались не напрасны. Южный циклон с Каспийского моря не только спровоцировал выпадение по Башкирии месячной нормы, но и местами буквально смыл огороды в целых деревнях. О масштабах разгула стихии по Башкирии из-за южного циклона Mkset уже сообщал здесь. Подтопления по Уфе зафиксированы и отражены здесь. Но как оказалось из-за капризов погоды в столице Башкирии даже падали деревья.