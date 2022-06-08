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Центр Уфы перекроют почти на весь день 12 июня в день города

8 июня 07:54
Фото: 1MI
О перекрытии 12 июня четырех центральных улиц города сообщили сегодня в мэрии города

В Уфе 12 июня в связи с проведением праздничных мероприятий будет ограничено движение по ряду улиц. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.

Так, в период с 4:30 до 16:00 движение автомобилей будет под запретом на большинстве центральных улиц города. Ограничения будут действовать на следующих участках дорог:

— ул. Ленина: от ул. Пушкина до ул. Коммунистической;

— ул. Пушкина: от ул. Советской до ул. Театральной;

— ул. Коммунистическая: от ул. Ленина до ул. Мустая Карима;

— ул. Мустая Карима: от ул. Коммунистической до ул. Чернышевского.

Напомним, что 12 июня в Уфе пройдут праздничные мероприятия, в числе которых мастер-классы, концерты и дискотеки. Подробнее о списке мероприятий во всех районах Уфы Mkset рассказывал здесь.

Фото: мэрия Уфы

В уфимской мэрии также показали, как будет выглядеть схема движения транспорта в этот день. Ознакомится с ней можно ниже.

#Новости#Азамат Нухов#Общество
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