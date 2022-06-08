Стало известно, кем работает башкирский чиновник, заслуживший прозвище «турникетыч»

Тимур Мухаметьянов в республике запомнился спорными инициативами об установке в автобусах турникетов. Оборудование планировалось приобрести у москвичей, отказавшихся от его использования. В отставку ушел после того, как «не справился» (формулировка главы региона Радия Хабирова) с возложенными на него обязанностями. Позже Хабиров говорил, что Мухаметьянов практически «погиб в бою с ямами». Между тем глава Башкирии некоторое время держал его при себе в качестве советника. Затем чиновник отправился в Москву - «помогать» республике уже будучи сотрудником Минтранса.