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Спецпроект «Бывшие», проделки циклона с Каспийского моря и цена выпускного в Башкирии

8 июня 16:53
Фото: 1MI
Собрали в одном материале лучшие новости Mkset из Уфы и Башкирии за 8 июня.

Сегодня у Mkset стартовал спецпроект «Бывшие» о политиках, которые «были до». Чем запомнились, как сложилась судьба и еще много интересного в материалах о наших общих башкирских бывших.

Самое время выбирать вуз для выпускника. С пылу с жару публикуем какие вузы Башкирии остались в числе сотни лучших вузов России, а какие были на грани того, чтобы вылететь из списка. А пока абитуриенты думают куда поступить посчитали во сколько обойдется первый «взрослый праздник» — школьный выпускной.

Южный циклон с Каспийского моря продемонстрировал Башкирии свою мощь, которая в том числе оказалась и разрушительной. Так сразу в нескольких районах Башкирии у жителей буквально смыло огороды — в Башкирии уже выпала месячная норма осадков. Досталось и Уфе — топило районы, а на машины падали деревья.

Разрушения, хоть и не такие масштабные продемонстрировала пациентка 21 больницы, которая для оплатила пребывание в платной палате и крайне удивилась условиям за которые надо еще и заплатить.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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