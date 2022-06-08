Спецпроект «Бывшие», проделки циклона с Каспийского моря и цена выпускного в Башкирии

Самое время выбирать вуз для выпускника. С пылу с жару публикуем какие вузы Башкирии остались в числе сотни лучших вузов России, а какие были на грани того, чтобы вылететь из списка. А пока абитуриенты думают куда поступить посчитали во сколько обойдется первый «взрослый праздник» — школьный выпускной.