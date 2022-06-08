Предприниматель Забелин озвучил секреты выбора качественного постельного белья

«Второе, на что стоит обратить внимание, — метод окраски и нанесения принта на ткань. При пигментации краска не проникает в волокна, такое окрашивание нестойкое, белье быстро тускнеет и оставляет следы на кровати и на теле. При реактивном методе краска проникает в саму структуру и окрашивает волокна, такой рисунок выдержит много стирок и сохранит яркость», — подчеркнул специалист.