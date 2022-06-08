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Пенсионерам Башкирии решили продлить льготы по взносам на капремонт до 2024 года

8 июня 06:47
Фото: Артур Салимов / 1MI
С инициативой продлить действие льгот выступили в Курултае республики

В Башкирии планируют продлить до 2024 года действие льгот для пенсионеров по взносам на капремонт. С инициативой выступили депутаты Курултая республики.

Сообщается, что компенсацию в размере 50% от суммы взноса получат пенсионеры в возрасте от 70 лет, компенсацию 100% получат пенсионеры возрастом старше 80 лет. Отмечается при этом, что действие льгот распространяется только на неработающих пенсионеров, проживающих отдельно, а также на семьи, состоящие из неработающих пенсионеров либо инвалидов I–II группы.

Как сообщает председатель Курултая Константин Толкачев, на реализацию проекта в 2023 году будет направлено 40,3 миллиона рублей и 44,9 миллиона в 2024.

Напомним, ранее в правительстве региона рассказали, какие меры поддержки предусмотрены в антикризисном перечне. Отмечается, что региональные власти внесут в антикризисный план коррективы с учетом участников различных отраслей бизнеса.

#Новости#Азамат Нухов#Общество
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