Пенсионерам Башкирии решили продлить льготы по взносам на капремонт до 2024 года

Сообщается, что компенсацию в размере 50% от суммы взноса получат пенсионеры в возрасте от 70 лет, компенсацию 100% получат пенсионеры возрастом старше 80 лет. Отмечается при этом, что действие льгот распространяется только на неработающих пенсионеров, проживающих отдельно, а также на семьи, состоящие из неработающих пенсионеров либо инвалидов I–II группы.