«Копите с первого класса!»: во сколько обойдется выпускной в Башкирии в 2022 году

По данным минобразования Башкирии, в 2022 году школу в республике заканчивают более 16,5 тысяч одиннадцатиклассников и 42,4 тысяч девятиклассников. Если у последних дата проведения выпускного зависит от выбора муниципалитета, то у одиннадцатых классов по традиции единый день празднования – 25 июня. ГИА учащиеся сдают до 22 июня, а ЕГЭ – с 26 мая по 2 июля.
По указу главы республики, 25 июня будет действовать запрет на продажу алкогольной продукции в магазинах.
Вилла за 80 тысяч, патибас за 50, гангста-шоу за 40
Если обратиться к поисковику, средняя цена аренды банкетного зала в уфимском ресторане – от 2000 рублей с человека и выше. По данным vypusknoy-vecher.ru, в Уфе всего есть 220 заведений, где школьники могут отметить свой главный праздник. Правда, есть и исключения и подходящий зал на 30 человек можно найти и такой, где берут 1400 рублей с человека – это гостиница на Российской.
Вилла на берегу озера в Затоне предлагает аренду зала за 2700 с человека. Празднующих угостят европейской, русской и башкирской кухнями. Банкетный комплекс в центре Уфы – 2200 с человека, здесь, к примеру, можно выбрать опцию «со своей едой». Известная кальянная в университетском районе близ Гостинки – от 2500 рублей, караоке в центре столицы – 2500 с человека, банкетный шатер вместимостью 140 человек в районе поселка Цветы Башкирии – от 2 220 с человека.
Но ведь до него нужно еще добраться! Аренда party bus, или патибаса, популярного среди молодежи, обойдется в среднем 50 тысяч рублей. Как сообщается на сайте столичного автопарка, внутри автобуса всех желающих ждут все компоненты бурного и незабываемого праздника: дискошары, танцплощадка, разноцветные картины, громкая светомузыка, караоке и даже… шест для откровенных танцев.
Еще один вариант «подарка» будущим выпускникам вместо (а может и после!) традиционного банкетного вечера – тематическая квест-вечеринка. В ней подростки могут попробовать окунуться в атмосферу Голливуда, Школы магии, шика тридцатых годов Америки прошлого века и других эпох. Гостям на выбор предлагают распутать загадочное преступление, найти сокровища пиратской баржи или даже почувствовать себя гангстерами. Ну и, конечно есть все, что так любят молодые люди, - тематические фотозоны и даже костюмы. Стоимость проведения такого выпускного «под ключ» варьируется (в зависимости от запросов – распределения ролей, расширенной атрибутики, фотосессии и т.д.) – от 700 до 2000 рублей за человека.
«Выпускной не так затратен, как то, что до него»
Уфимка Наталья признается, что сам выпускной не так затратен, как то, что до него - траты на Последний звонок (шарики, плакаты, фуршет учителям, пицца детям, ленты, букеты), ЕГЭ (канцелярия, вода), фотоальбом. Сын Натальи оканчивает школу в Советском районе Уфы.
«Все ради детей»
По словам уфимки Альфии, подготовка к выпускному вечеру дочери началась практически за год – от бронирования ресторана, выбора меню и покупки выпускного платья.
Образ выпускницы – отдельная тема. Средняя цена проката вечерних платьев в Уфе – от 1000 до 6 тысяч рублей, платья на Авито (с убедительной пометкой «надевали только раз») – от 1000 до 5 тысяч, индивидуальный пошив платья в ателье – до 30 тысяч рублей. В салонах можно встретить платья от 8 до 35 тысяч рублей.
Не забываем о прическе и макияже – в среднем 5 тысяч рублей за готовый образ. Плюс визит в студию маникюра и педикюра – до 3 тысяч рублей.
- Нас все время предупреждали, что готовиться лучше заранее – хоть и пытались экономить, но не получается, ведь в выпускной и самой хочется выглядеть соответствующе и мне и супругу, - говорит Альфия. - Не говоря уже о главной виновнице торжества. У нас на все уже ушло около 50 тысяч рублей. Мы уже шутим в родительском чате, мол, с первого класса уже надо было начинать копить. Смешно, конечно, но ведь такое случается лишь раз в жизни и хочется, чтобы у моей дочери взрослая жизнь началась красиво и достойно. Все ради детей, - признается Альфия.
Напомним, что в прошлом году из-за коронавирусных ограничений выпускные отмечали по классам. В 2020-м они проходили онлайн. Для старшеклассников организовали всероссийский «Выпускной вечер». В этом году выделилась Бурятия – в Улан-Удэ запретили школам устраивать банкеты в честь выпускников. В городском комитете по образованию сообщили, что не разрешают проведение чаепитий в столовых и организацию застолий в кафе и ресторанах. Связано это, как выяснило издание «Подъем», с массовым отравлением выпускников в Новоселенгинске. Там после вечернего банкета 45 человек заразились сальмонеллезом.
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