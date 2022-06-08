Компания Navka Show Татьяны Навки окажет визовую поддержку иностранцам

На сайте проекта рассказывается о том, что ледовое шоу представляет собой «сплетение творческих идей, спортивных достижений, национального колорита и современных технологий». В нем принимают участие талантливые фигуристы, олимпийские чемпионы, а также призеры международных соревнований. При этом все костюмы, грим, анимация и музыка разработаны специально для грандиозного шоу.