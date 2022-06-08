ЕР и Российские студенческие отряды помогают восстанавливать Донбасс

В первые же дни начала спецоперации мы отправили соотечественникам продукты питания, воду, предметы первой необходимости, бытовую химию, технику, одежду — все, что требуется для жизнеобеспечения. Из республики также были отправлены стройматериалы, чтобы в ближайшее время начать работы по восстановлению инфраструктуры. Кроме традиционных предметов первой необходимости и продовольствия, в гуманитарный груз входили и семена для весенней посадки, и книги для детей, чтобы они смогли продолжить своё обучение, невзирая на неспокойную ситуацию, – рассказал Руслан Насретдинов. – Пункты приемов гуманитарной помощи в муниципалитетах Башкортостана работают в постоянном режиме, расширяется количество волонтеров и меценатов. Региональный волонтерский центр «Наша забота» партии «Единая Россия» продолжает работу по подготовке грузов для следующих гуманитарных автоколонн».