Эксперты: нефтяные санкции пока что работают против Европы

Это происходит, в том числе, и за счет обхода эмбарго. Например, доля греческих танкеров, вывозящих нефть из России через море, уже достигла больше половины от общего объёма. Вместе с Кипром и Мальтой на долю этих трёх стран Евросоюза, закрывающих глаза на санкции, приходится уже около трех четвертей вывозимой из России нефти посредством танкеров. Все это ведет к росту нефтяных доходов даже выше прогнозов.