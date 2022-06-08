mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Эксперты: нефтяные санкции пока что работают против Европы

8 июня 13:50
Фото: 1MI
Объемы добычи и экспорта российской нефти постепенно растут, как и цены на нефтепродукты в Европе.

Аналитики утверждают, что, несмотря на санкции, этот год для российских нефтяников пока что относительно урожайный. Так, среднесуточная добыча нефти в мае выросла на 0.2-0.3 млн баррелей к уровню апрелю, пока что не уменьшился по сравнению с прошлым годом и объем экспорта, причем даже через западные порты.

Это происходит, в том числе, и за счет обхода эмбарго. Например, доля греческих танкеров, вывозящих нефть из России через море, уже достигла больше половины от общего объёма. Вместе с Кипром и Мальтой на долю этих трёх стран Евросоюза, закрывающих глаза на санкции, приходится уже около трех четвертей вывозимой из России нефти посредством танкеров. Все это ведет к росту нефтяных доходов даже выше прогнозов.

При этом цены на нефть в евро уже достигли самого высокого уровня в истории, к ним дополнились и возросшие до рекордных показателей транспортные и страховые расходы.

Аналитики считают, что эти аргументы позволяют утверждать — антироссийское нефтяное эмбарго пока что работает против самой Европы.

Подробнее — в материале «Новых известий».

#Новости#Экономика#Андрей Королев
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48