Бывшие: куда ушли члены команды главы Башкирии Рустэма Хамитова

Рустэм Хамитов, в отличие от своего сменщика, прибыл в республику без «команды поддержки». Будучи выходцем из Башкирии, он, разумеется, не полностью утратил связи с регионом. Но надежных людей, которым можно было доверять, у Хамитова было мало. Все годы правления республикой он лепил правительство из того, что было, переставлял чиновников с места на места, пытаясь создать устойчивую конструкцию, но равновесие в этой системе было зыбким.