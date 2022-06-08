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Бывшие: куда ушли члены команды главы Башкирии Рустэма Хамитова

8 июня 05:08
Фото: 1mediainvest.ru
Mkset выяснил, что стало с членами правительства предыдущего главы Башкирии.

Кто-то из них смог найти себе место в новой команде, кому-то пришлось уйти с госслужбы или сменить сферу деятельности.

Рустэм Хамитов, в отличие от своего сменщика, прибыл в республику без «команды поддержки». Будучи выходцем из Башкирии, он, разумеется, не полностью утратил связи с регионом. Но надежных людей, которым можно было доверять, у Хамитова было мало. Все годы правления республикой он лепил правительство из того, что было, переставлял чиновников с места на места, пытаясь создать устойчивую конструкцию, но равновесие в этой системе было зыбким.

После смены власти Кабмин практически полным составом отправился в отставку. Формально в большинстве случаев это выглядело как увольнение по собственному желанию. Фактически, говорили источники, людей «попросили» из уютных кабинетов.

Более подробнее о том, чем сейчас занимаются ушедшие — читайте в материале Mkset.

#Новости#Наталья Балыкова#Политика
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