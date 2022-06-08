Бывшие: кто из членов команды Рустэма Хамитова осужден или под следствием

По другой резонансной сделке — продаже земельных участков в центре Уфы — было возбуждено уголовное дело. Активы по определенной схеме были выведены из республиканской собственности в интересах застройщика «СУ-10», установило следствие. Подозреваемым в превышении полномочий стал «хамитовский» министр земельных и имущественных отношений Евгений Гурьев. В апреле 2019 года его арестовали. Первоначально — в ноябре 2020 года — суд его полностью оправдал, но прокуратура опротестовала приговор. Осенью 2021 года Гурьеву дали три года условно. Кстати, бенефициар группы компаний «СУ-10» Валерия Мансурова силовики арестовали в марте текущего года. Его подозревают в даче взятки в особо крупном размере замначальника межрайонной инспекции ФНС России. По версии следствия, в компании Мансурова, строившей школы и больницы в рамках нацпроектов, создали фиктивный документооборот для ухода от налогов. Фискальный орган доначислил неуплаченные суммы, тогда Мансуров попытался «решить вопрос» с инспекторами взяткой в 40 млн рублей.