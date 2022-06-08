Башкирский певец Элвин Грей признался, что его не покидают мысли о переезде в Москву

Звезда башкирской и татарской эстрады певец Радик Юльякшин более известный под творческим псевдонимом Элвин Грей признался в том, что не может перестать рассматривать вариант переезда в первопрестольную — в Москву. Советник Радия Хабирова находясь в Москве желал подписчикам доброго утра из гостиницы в Москве, а потом и с Арбата, после чего неожиданно признался своей аудитории в том, что всерьез задумывается о переезде.