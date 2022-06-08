Андрей Ленда: «У „Башкирской содовой компании“ будет эксклюзивный стенд на ПМЭФ-2022»

Еще один повод для гордости — социальная программа благосостояния сотрудников, реализуемая «Башкирской содовой компанией». Коллективный договор БСК неоднократно признавался лучшим среди предприятий химической промышленности. Он стал частью концепции нулевого травматизма — нового подхода к обеспечению производственной безопасности, объединяющего гигиену труда и благополучие работников промышленного предприятия. Компания также вкладывается в образовательные программы для сотрудников и подготовку специалистов химической промышленности. Так, в 2019 году при поддержке предприятия был открыт Учебный центр. В «Башкирской содовой компании» подчеркивают, что развитие сотрудников — это развитие предприятия. Кадровая политика гиганта химической промышленности направлена на создание команды профессионалов, способных осуществлять качественную работу во всех сферах деятельности. Мотивировать талантливых сотрудников на профессиональный рост позволяет действующая на предприятии система кадрового резерва.